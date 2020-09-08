Тихановская потребовала освободить Колесникову

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская потребовала освобождения члена Координационного совета (КС) оппозиции Марии Колесниковой. Об этом сообщает Telegram-канал ее пресс-службы «Пул Первой».

По словам политика, вместе с Колесниковой должны быть освобождены все остальные политзаключенные и члены КС, задержанные ранее.

Кроме того, Тихановская назвала похищения людей демонстрацией «слабости и неадекватности» со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко. Она призвала его осознать, что КС — единственная площадка, на которой он может вести диалог с народом.

Ранее 8 сентября Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что члены КС Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу с Украиной и покинули страну. Колесникова, по официальной версии, также пыталась незаконно покинуть территорию страны, но была вытолкнута соратниками из автомобиля и задержана. Журналисты государственных СМИ назвали пересечение границы «прорывом» и «попыткой побега». Оппозиционеры не стали останавливаться при виде дополнительного пограничного наряда. В настоящее время правоохранители проводят расследование. Информации о местонахождении Колесниковой до сих пор нет.

7 сентября сообщалось, что в центре Минска неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Родненков и Кравцов после этого тоже перестали выходить на связь.

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