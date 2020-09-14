Генпрокуратура направила в Германию новый запрос по делу Навального

Генпрокуратура России направила в Германию новый запрос по делу Алексея Навального. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Андрея Иванова.

По словам Иванова, Генпрокуратура высказала просьбу о предоставлении дополнительных объяснений лечащих врачей Навального, информации и копий документов. Надзорное ведомство запросило данные по материалам проверки, проводимой следственными органами МВД России по факту госпитализации Навального из самолета рейса «Томск — Москва».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал поведение стран Запада в ситуации с Алексеем Навальным. Лавров отметил, что Запад оказывает давление на Россию, требуя «признаться» в случившемся с россиянином.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок», и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские врачи заявляют, что никаких ядов в анализах пациента не обнаружили. 10 сентября стало известно, что Навальный полностью пришел в себя.