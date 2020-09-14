Сергей Лавров отменил визит в Берлин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отменил свой визит в Берлин. Об этом говорится на сайте МИД РФ.

Поездка была намечена на 15 сентября. Министры должны были участвовать в церемонии закрытия «перекрестного» года научно-образовательных партнерств в Берлине, мероприятие было согласовано год назад. Однако в графике главы МИД Германии Хайко Мааса произошли изменения, из-за чего он не сможет присутствовать на церемонии — по этой причине свой визит отменил и Сергей Лавров. Вместо этого он направит приветствие участникам.

12 сентября депутат от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил, что ситуация с Алексеем Навальным может быть использована как выдуманный повод, чтобы испортить отношения между Россией и Германией. По его мнению, Христианско-демократический союз (ХДС) подталкивает власти к принятию решения, которое ущемляет интересы Берлина — приостановке строительства газопровода «Северный поток-2».

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Немецкие врачи провели исследование и заявили об отравлении пациента ядом группы «

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