Лавров рассказал Германии о готовности сотрудничать по делу Навального

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил немецкому коллеге Хайко Маасу позицию России по делу Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что со стороны России была подтверждена готовность к сотрудничеству по делу Навальному. При этом Москва считает необходимым отказаться от дальнейшей политизации ситуации вокруг госпитализированного россиянина. Лавров также сказал, что Москва выступает за сохранение диалога по обычным каналам правовой помощи.

Ранее Лавров отменил свой визит в Берлин, намеченный на 15 сентября. Министры иностранных дел должны были участвовать в церемонии закрытия «перекрестного» года научно-образовательных партнерств в Берлине, мероприятие было согласовано год назад. Однако в графике главы МИД Германии Хайко Мааса произошли изменения, из-за чего он не сможет присутствовать на церемонии — по этой причине свой визит отменил и Сергей Лавров. Вместо этого он направит приветствие участникам.

12 сентября депутат от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил, что ситуация с Алексеем Навальным может быть использована как выдуманный повод, чтобы испортить отношения между Россией и Германией. По его мнению, Христианско-демократический союз (ХДС) подталкивает власти к принятию решения, которое ущемляет интересы Берлина — приостановке строительства газопровода «Северный поток-2».

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа Навального доставили в берлинскую клинику. Немецкие врачи провели исследование и заявили об отравлении пациента ядом группы «Новичок».