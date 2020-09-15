Алексей Навальный захотел вернуться в Россию. Он заявил об этом немецкому прокурору, передает The New York Times со ссылкой на источники в службе безопасности.

Блогер планирует вернуться домой, как только выздоровеет.

«Он не собирается отправляться в ссылку в Германию. Он хочет вернуться домой в Россию и продолжить свое дело», — приводит газета слова собеседника. По его словам, Навальный полностью осознает свое состояние. Также он в курсе, что произошло с ним, и где он находится.

Источник отметил, что Навальный в разговоре с прокурором заявил об отказе сотрудничать с Россией, которая предлагала Германии провести совместное расследование случившегося.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок», и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские врачи заявляют, что никаких ядов в анализах пациента не обнаружили. 10 сентября стало известно, что Навальный полностью пришел в себя.