В Дании прокомментировали возможный запрет «Северного потока-2»

В Датском энергетическом агентстве (DEA) прокомментировали призыв премьер-министра страны Метте Фредриксен начать дискуссию о будущем газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации с Алексеем Навальным, госпитализированным в Германии. Об этом передает РИА Новости.

В агентстве заверили, что их главной целью остается соблюдение требований экологичности и безопасности газопровода. Отмечается, что под ответственность DEA попадает только деятельность уже участвующих в проекте компаний, которые должны гарантировать все установленные условия проекта.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила за новую дискуссию о запрете строительства газопровода «Северный поток-2». Политик заявила, что Дания изначально выступала против реализации проекта, поскольку строительство газопровода сделает европейские страны зависимыми от России.

Трубопровод проходит в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран — через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Дания дала согласие на строительство газопровода в своих территориальных водах в начале августа.

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