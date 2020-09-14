Навальный смог встать с кровати

Алексей Навальный смог самостоятельно встать с кровати. Он полностью отключен от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и понемногу может ходить. Об этом сообщила в официальном заявлении берлинская клиника «Шарите», где он проходит лечение.

В публикации на сайте говорится, что состояние Навального продолжило улучшаться.

«Пациент был полностью отключен от ИВЛ. Он все более подвижен и уже может временно покидать лечебную койку», — сообщают представители клиники. Там же они уточняют, что вся информация о ходе его лечения распространяется с согласия самого Алексея и его жены Юлии.

Навальный находится на лечении в «Шарите» с 22 августа. 10 сентября стало известно, что он окончательно пришел в себя.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок» и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские врачи заявляют, что никаких ядов в анализах пациента не обнаружили. В Москве в свою очередь указали, что ждут ответа на запрос Генпрокуратуры России в Минюст Германии.