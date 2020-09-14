Врач указал на расхождение данных в деле Навального

Информация о наличии в анализах Алексея Навального вещества группы «Новичок», которое подтвердили три независимые лаборатории, расходятся с клинической картиной состояния пациента. Об этом заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев, передает ТАСС.

Данных об отравлении у Навального на момент госпитализации в омскую больницу не было, указал врач.

«Мы исходим из понятия доказательной медицины: первое — само происшествие, так называемая токсикологическая ситуация, второе — наличие клинической картины течения заболевания, третье — судебно-химическое исследование, ни один из этих трех столпов в нашем конкретном случае никак не проявился», — сказал Сабаев.

Также специалист отметил, что в России анализы Навального проводились с применением самого современного оборудования в нескольких лабораториях.

Ранее 14 сентября две независимые лаборатории Франции и Швеции провели повторный анализ проб Алексея Навального и подтвердили наличие там отравляющего вещества группы «Новичок». После публикации результатов анализов представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт призвал Москву отреагировать на эти сведения.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине. Позднее в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок». 10 сентября стало известно, что Навальный полностью пришел в себя.