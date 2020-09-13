Лавров рассказал о желании Евросоюза «наказать Россию»

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о желании Европейского союза (ЕС) «наказать Россию». Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Лавров отметил, что Евросоюз пытается не отставать от США в вопросе наложения санкций на Россию. По его словам, в данной ситуации России необходимо контактировать с ЕС с использованием «страховочной сетки».

Министр подчеркнул, что Россия должна сделать так, чтобы не зависеть от Европейского союза в случае, если он продолжит осуществлять деструктивную политику. Он подчеркнул, что Россия будет обеспечивать собственное развитие самостоятельно и в партнерстве с готовыми к равноправному сотрудничеству странами.

Ранее в сентябре власти Германии не исключили смену отношения к газопроводу «Северный поток-2» и введение санкций против него из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Но пока официальные власти эти события не связывают. При этом многие немецкие политики призывают канцлера Ангелу Меркель приостановить строительство газопровода или полностью отказаться от него.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Немецкие врачи провели исследование и заявили об отравлении пациента ядом группы «Новичок». Российские врачи ядов в организме Навального не обнаружили.

На данный момент в отношении России действует ряд санкций, которые ЕС, США и ряд других стран ввели из-за вхождения Крыма в состав России в 2014 году и обострения ситуации на юго-востоке Украины. Экономические ограничения регулярно продлеваются.