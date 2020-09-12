Ситуацию с Навальным назвали поводом испортить отношения России и Германии

Ситуация с Алексеем Навальным может быть использована как выдуманный повод, чтобы испортить отношения между Россией и Германией, заявил член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Его слова приводятся на сайте телеканал «360».

По словам Гердта, во время обсуждения ситуации с оппозиционером в бундестаге Христианско-демократический союз (ХДС) выступил за приостановку строительства газопровода «Северный поток-2». «[ХДС] очень послушно отрабатывает версию своего хозяина, Соединенных Штатов», — отметил политик.

Гердт также добавил, что ХДС подталкивает к принятию решения, которое ущемляет интересы Германии.

7 сентября представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщал, что канцлер страны Ангела Меркель допускает смену отношения к «Северному потоку-2» и введение санкций против него из-за ситуации вокруг россиянина. До этого она утверждала, что проект является чисто экономическим и не связан с политикой.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Немецкие врачи провели исследование и заявили об отравлении пациента ядом группы «Новичок». Российские врачи ядов в организме Навального не обнаружили.

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