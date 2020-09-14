Лаборатории Франции и Швеции подтвердили «Новичок» в анализах Навального

Две независимые лаборатории Франции и Швеции провели повторный анализ проб Алексея Навального и подтвердили наличие там отравляющего вещества группы «Новичок». Об этом заявили в кабинете министров Германии, передает Reuters.

«Мы вновь призываем Россию дать объяснения по поводу этих событий. Мы находимся в тесном контакте с нашими европейскими партнерами для решений о дальнейших шагах», — сказал представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок» и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские врачи заявляют, что никаких ядов в анализах пациента не обнаружили. 10 сентября стало известно, что Навальный полностью пришел в себя.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru