ОЗХО получила образцы крови Навального

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) уже участвует в расследовании произошедшего с Алексеем Навальным. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel.
По его данным, делегация ОЗХО побывала в берлинской клинике «Шарите» (Charite), в которой в настоящее время находится россиянин. Это произошло в минувшие выходные — перед объявлением о том, что Навального вывели из комы. Сотрудники организации во время визита получили образцы крови и мочи оппозиционера.
Издание также сообщило, что в деле Навального фигурирует вещество группы «Новичок» более жесткой формы, чем было известно ранее.
10 сентября стало известно, что оппозиционер полностью пришел в себя.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине.
2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок» и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские врачи заявляют, что никаких ядов в анализах пациента не обнаружили. В Москве в свою очередь указали, что ждут ответа на запрос Генпрокуратуры России в Минюст Германии.