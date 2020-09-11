Стало известно о более жесткой форме «Новичка» в деле Навального

В деле Алексея Навального фигурирует вещество группы «Новичок» более жесткой формы. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

По его данным, президент Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что яд, найденный в организме Навального, тяжелее предыдущих.

Накануне, 10 сентября, один из разработчиков группы нервно-паралитических веществ «Новичок» Владимир Углев связал стремительное улучшение состояния оппозиционера с тем, что он вероятно получил минимальную дозу отравляющего вещества. Однако в первую очередь, по его словам, Навального спасли действия пилота, который быстро посадил самолет.

Ранее в тот же день стало известно, что Навальный полностью пришел в себя. Медики заявили, что состояние здоровья пациента «лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации». Также утверждалось, что Навальный заговорил и вспомнил события, предшествовавшие его отравлению.

Оппозиционеру стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок» и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. В Москве в свою очередь заявили, что ждут ответ на запрос Генпрокуратуры России в Минюст Германии.