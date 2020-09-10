Разработчик «Новичка» объяснил улучшение состояния Навального

Стремительное улучшение состояния Алексея Навального, который проходит лечение в берлинской клинике «Шарите», говорит о том, что он, вероятно, получил минимальную дозу отравляющего вещества. Соответствующие новости прокомментировал один из разработчиков группы нервно-паралитических веществ «Новичок» Владимир Углев, передает РБК в своем Telegram-канале.

По его словам, Навального спасли действия пилота, который смог быстро посадить самолет.

«Это говорит лишь о том, что он получил очень незначительную дозу вещества — примерно такую же, как [дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля] Юлия Скрипаль, наверное. Но в первую очередь это заслуга пилота, что он посадил самолет, это его спасло», — объяснил Углев.

Также специалист предположил, что отравляющее вещество поступало в организм Навального медленно. Если тот носил его в сумме 4-6 часов перед появлением симптомов, это значит, что в организм поступило 20-30 процентов опасной дозы.

Ранее 10 сентября сообщалось, что Навальный полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы. Медики заявили, что состояние здоровья пациента «лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации». Также сообщается, что Навальный заговорил и вспомнил события, предшествовавшие его отравлению.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине. 7 августа его вывели из комы.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок» и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. В Москве в свою очередь заявили, что ждут ответ на запрос Генпрокуратуры России в Минюст Германии.