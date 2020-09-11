Германия назвала условие передачи данных о Навальном России

Генпрокуратура Берлина раскроет России информацию о состоянии здоровья Алексея Навального только с его согласия. Об этих условиях говорится в записи ведомства в Twitter.

Немецкая генпрокуратура подтвердила, что получила запрос от юридического управления сената Берлина для оказания юридической помощи по российскому запросу. В ведомстве не назвали других условий для предоставления помощи, кроме согласия россиянина, и указали, что «другая информация» по вопросу пока не доступна.

10 сентября постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) опровергло заявление Германии о передаче материалов по Навальному в эту организацию. Отмечается, что от немецкой стороны туда ничего не поступало ни 9, ни 10 сентября.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Власти Германии заявили об отравлении россиянина ядом группы «Новичок». Россия отмечала, что не получала никакой информации о состоянии россиянина от германских специалистов, и предлагала начать совместное расследование.

Российские врачи утверждают, что анализы не показали наличие каких-либо ядов в организме Навального. Главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский утверждал, что у пациента нарушение углеводного баланса.