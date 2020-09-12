Россия оценила идею Дании пересмотреть отношение к «Северному потоку-2»

Российский сенатор Владимир Джабаров оценил идею премьер-министра Дании Метте Фредериксен о том, чтобы начать новую дискуссию по газопроводу «Северный поток-2». Об этом он рассказал в беседе с RT.

«Это попытка показать, что есть некая европейская солидарность с теми странами, которые выступали против "Северного потока-2"», — заявил Джабаров, напомнив, что Дания не согласовывала маршрут, который проходил через ее территориальные воды. По словам сенатора, от выступления Дании мало что зависит.

Как считает парламентарий, все решения, которые связаны с газопроводом, следует принимать с участием немецкой стороны. Он напомнил, что Германия заинтересована в строительстве газопровода. «А давят на всех американцы, чтобы путем недобросовестной конкуренции попытаться выдавить Россию с европейского рынка», — заявил Джабаров.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила за новую дискуссию о будущем газопровода «Северный поток-2». Политик заявила, что Дания изначально выступала против реализации проекта, поскольку строительство газопровода сделает европейские страны зависимыми от России.

Трубопровод проходит в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран — через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Дания дала согласие на строительство газопровода в своих территориальных водах в начале августа.