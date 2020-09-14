Стало известно о ступоре Навального в момент госпитализации

В момент госпитализации Алексея Навального врачи скорой помощи наблюдали клиническую картину отравления с симптомами, включая ступор, а не какие-либо признаки нарушения обмена веществ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Это было неописуемо. Навальный был в ступоре, в состоянии спутанного сознания, он ничего не мог объяснить», — сказал собеседник агентства. Отмечается, что эту информацию подтвердили четыре из пяти источников Reuters.

Ранее 14 сентября стало известно, что Навальный смог самостоятельно встать с кровати. В берлинской клинике «Шарите» сообщили, что пациент полностью отключен от аппарата искусственной вентиляции легких и понемногу может ходить.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок» и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские врачи заявляют, что никаких ядов в анализах пациента не обнаружили. В Москве в свою очередь указали, что ждут ответа на запрос Генпрокуратуры России в Минюст Германии.