Вучич рассказал об извинениях Путина из-за слов Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров извинились перед лидером Сербии Александром Вучичем за слова представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой. Об этом сербский президент заявил в эфире национального телевидения, передает РИА Новости.

Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся, и Сергей Лавров тоже. А из-за поста Захаровой это сделали оба Александр Вучич

«При том что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы об этом не упомянул», — сказал глава государства. Вучич также отметил, что считает инцидент «проходным и неважным».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин извинился перед Вучичем во время разговора. При этом содержание беседы президентов представитель Кремля комментировать не стал.

Конфликт разгорелся из-за поста Захаровой

6 сентября представитель МИД опубликовала сообщение в Facebook, в котором высмеяла встречу Вучича и американского лидера Дональда Трампа. Поводом стало фото, на котором видно, что сербский президент сидит на значительном расстоянии перед Трампом.

В Facebook Захарова совместила изображение со встречи со знаменитым кадром из фильма «Основной инстинкт». Таким образом она сравнила позу сербского лидера с допросом героини Шэрон Стоун. «Если вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы вы ни были. Просто поверьте», — говорилось в посте.

На запись Вучич отреагировал лично

Президент Сербии назвал данную публикацию примитивизмом. Он также выразил сожаление в связи с тем, что Москва не ценит Сербию как единственную европейскую страну, которая не присоединилась к антироссийским санкциям.

Резко отреагировал на пост и министр обороны Сербии Александр Вулин.

Вучич никогда не бросал ни свой народ, ни его друзей, не оскорблял и не унижал его. Захарова оскорбила всех, кто защищает Россию и Сербию в более напряженных местах, чем Facebook Александр Вулин

Конфликт был исчерпан после извинений

Разрешение ситуации шло на высшем уровне дипломатических ведомств — к нему приложил усилия лично министр иностранных дел Сергей Лавров. Сообщалось, что он позвонил сербским коллегам, что помогло снять ненужное напряжение в отношениях стран.

Захарова также принесла извинения, дополнив ими свою публикацию. Она уточнила, что имела в виду только лишь неприемлемый ход американских организаторов переговоров и их уловки для «создания видимости собственной исключительности».

Позднее представитель МИД также пояснила, что смысл ее поста был очевиден, но его неверно истолковали. «Мне кажется, на ровном месте не так прочитали мой пост, который был очевидно направлен. Странно, что вообще нашли там какой-то другой смысл», — сказала она в телеэфире.

В Кремле также списали причину конфликта на недопонимание и неверную интерпретацию формулировок. Песков понадеялся, что никто не станет сомневаться в уважительном отношении Москвы к руководству Сербии. «Сербский народ — это братский для нас народ», — подчеркнул он.