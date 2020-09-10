В Кремле подтвердили извинения Путина перед Вучичем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российский глава Владимир Путин извинился перед своим сербским коллегой Александром Вучичем за слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, передает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

«Да, это так», — сказал он. Содержание беседы президентов Песков комментировать не стал.

Ранее Александр Вучич заявил, что Владимир Путин, а также глава МИД РФ Сергей Лавров извинились за слова Марии Захаровой. Он подчеркнул, что считает этот инцидент «проходным и неважным».

6 сентября Захарова опубликовала пост, в котором высмеяла встречу президентов Сербии и США Александра Вучича и Дональда Трампа. Поводом для ироничного комментария Захаровой стало фото, на котором видно, что Трамп сидит на значительном расстоянии от собеседника. Позже она извинилась, пояснив, что имела в виду неприятие высокомерного отношения со стороны «исключительных».

Вучич назвал слова российского представителя МИД примитивизмом и выразил сожаление в связи с тем, что Москва не ценит Сербию как единственную европейскую страну, которая не присоединилась к антироссийским санкциям.