Кремль прокомментировал возмутивший Сербию пост Захаровой о стульях в Белом доме

Партнерские отношения с Сербией являются одним из важнейших приоритетов внешней политики России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возмутивший сербских чиновников пост официального представителя МИД Марии Захаровой о визите президента Сербии Александра Вучича в США. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 7 сентября.

«Сербский народ — это братский для нас народ», — сказал Песков.

Он допустил, что недопонимание возникло из-за формулировок, а также напомнил, что Захарова уже принесла извинения. Представитель Кремля выразил надежду на то, что ни у кого не останется сомнений в уважительном отношении Москвы к руководству Сербии.

Комментируя слова представителя российского МИД о стульях, Песков заметил, что что в плане рассадки за столом России «гораздо ближе круглый стол короля Артура».

6 сентября Захарова опубликовала пост, в котором высмеяла встречу президентов Сербии и США Александра Вучича и Дональда Трампа. Поводом для ироничного комментария Захаровой стало фото, на котором видно, что Трамп отодвинул свой стул на значительное расстояние от собеседника. Позже она извинилась, пояснив, что имела в виду неприятие высокомерного отношения со стороны «исключительных».

Президент Сербии Александр Вучич назвал данную публикацию примитивизмом. Он также выразил сожаление в связи с тем, что Москва не ценит Сербию как единственную европейскую страну, которая не присоединилась к антироссийским санкциям.