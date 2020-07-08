Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слухи о своем новом назначении послом. Ее цитирует РИА Новости.

«Я в этой парадигме живу на протяжении многих лет, это не связано ни с какими назначениями, повышениями и так далее. Я сколько себя помню, все время мне приходилось что-то такое про себя опровергать. Просто раньше не было слова "фейк", исходили из вашего же понятия — слухи», — объяснила она.

Захарова подчеркнула, что ей даже некогда читать эти сообщения: как правило, об этом ей рассказывают друзья и знакомые.

РИА Новости отмечает, что слухи о назначении Захаровой послом в одной из стран появились после того, как российский президент Владимир Путин присвоил ей высший дипломатический ранг — чрезвычайного и полномочного посла.

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Захарова заняла пост представителя МИД России в 2015-м, в том же году она возглавила указанный департамент.

Дипломат в 1998 году окончила МГИМО по специальности журналист-международник. После окончания университета поступила на работу в систему МИД России. Занимала должность редактора ежемесячного издания «Дипломатический вестник», исполняла обязанности начальника отдела оперативного мониторинга СМИ. В 2005-2008 годах была руководителем пресс-службы постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке. В 2008-2011 годах занимала различные должности в центральном аппарате министерства, с 2011 года работала в дипведомстве заместителем директора департамента информации и печати. Владеет английским и китайским языками.

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