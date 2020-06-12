Посла России вызвали в МИД Румынии после слов Захаровой

Посол России Валерий Кузьмин был вызван в МИД Румынии из-за заявления представителя российского Министерства иностранных дел Марии Захаровой. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте румынского ведомства.

Отмечается, что главе дипмиссии дали разъяснения в контексте слов Захаровой о Стратегии национальной обороны Румынии. Беседу с Кузьминым провел госсекретарь Дан Некудэеску.

Послу указали, что упоминание России в документе не должно вызывать удивления. «Это является следствием известного поведения российской стороны в регионе в последние годы. Оно оценивается как дестабилизирующее», — говорится в пресс-релизе.

МИД Румынии указал, что новая стратегия отражает статус страны как члена НАТО и Европейского союза. В Бухаресте также заявили, что были признательны, «если бы обеспокоенность представителя МИД России по поводу региональной стабильности в Черном море сопровождалась правильной оценкой строго оборонительных мер, принятых (...) именно в результате действий России».

11 июня Захарова на брифинге отметила, что для стран Запада уже не ново причислять Россию к источникам глобальных проблем. Она заявила, что аналогичные действия Румынии — плагиат, который «лишь подтверждает дефицит у румынских политиков самостоятельного мышления», передавало агентство РИА Новости.

9 июня сообщалось, что Румыния впервые сочла Россию враждебным государством и упонянула ее в стратегии национальной обороны на 2020-2024 годы. В документе говорится об «агрессивности» Москвы, которая якобы пытается вмешаться в дела региона.

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