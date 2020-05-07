В США заявили о «враждебном влиянии» Китая и России

Госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем выразил обеспокоенность из-за России и Китая. Такое утверждение содержится в заявлении пресс-службы Госдепартамента США, содержание которого приводит ТАСС.

В документе указывается, что Помпео выразил обеспокоенность по поводу якобы усилившейся пропаганды и «враждебного влияния» со стороны Китая и России, а также поддерживаемых ими сил.

Кроме того, Помпео обсудил с Бабишем совместную борьбу с коронавирусом, а также торговые и инвестиционные связи. Глава американской дипломатии и чешский премьер приняли совместную декларацию по обеспечению сетей безопасности G5.

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что Россия и Китай пытаются воспользоваться пандемией коронавируса в своих интересах. Глава Пентагона привел в пример помощь, оказанную Москвой Италии в борьбе с коронавирусом, что в конечном итоге может ухудшить отношения Рима с союзниками.

По данным на 7 мая, в мире более 3,7 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 263 тысяч скончались, более 1,2 миллиона излечились.

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