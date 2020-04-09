Россия отреагировала на обвинения США в фейках о коронавирусе

Россия с недоумением относится к обвинениям США в распространении фейков о коронавирусе. Так отреагировала на появившуюся ранее информацию представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает «Интерфакс».
Дипломат отметила, что Россия не получила никаких объяснений или доказательств от Госдепа. «Получается, что американцы сами распространяют фейк», — сказала Захарова. Она добавила, что такие высказывания в Москве считают «неуместным продолжением русофобства».
Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о пандемии коронавируса SARS-CoV-2. По его словам, распространяемые этими странами сообщения дискредитируют меры, которые против пандемии предпринимают Соединенные Штаты.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 1,5 миллиона случаев заражения, умерли свыше 90 тысяч человек, более 337 тысяч вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения