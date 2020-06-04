Нидерланды упрекнули в попытке выставить Россию врагом

Власти Нидерландов используют Россию для создания образа врага вместо борьбы с общими проблемами. Об этом заявила представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге, передает РИА Новости.

Дипломат рассказала о памятке по борьбе с шпионажем, которую выпустила голландская служба разведки и безопасности. Она отметила, что в ней содержится информация о российских и китайских спецслужбах, якобы действующих на территории страны. «На новый виток выходит шпиономания», — отметила Захарова.

Представитель МИД считает, что населению Нидерландов просто насаждают образ внешнего врага в лице Москвы, что вызывает чувство неуверенности и страха у жителей. «Вместо борьбы с истинными вызовами и угрозами современного этапа — терроризм, трансграничная преступность — голландские спецслужбы больше озабочены поиском неких мифических шпионов», — упрекнула она.

Захарова добавила, что действия спецслужб поддерживают многие представители местной политической элиты ради достижения внутриполитических целей. Она также напомнила, что разведслужбы Нидерландов ранее уже делали заявления, в которых обвиняли Россию в шпионаже. По ее словам, тем самым ведомства добиваются увеличения бюджета и привлекают финансирование.

В октябре 2018 года министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила о предотвращении российской кибератаки. Тогда сообщалось, что четверых россиян арестовали 13 апреля неподалеку от штаб-квартиры ОЗХО в Гааге: они находились в припаркованной машине, начиненной аппаратурой для слежения. Позднее их депортировали. Мужчин назвали российскими военными разведчиками.

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