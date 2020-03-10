Браудер заподозрил Москву в сотрудничестве с британцами в криминальных интересах

Основатель британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер предположил, что Россия нанимала британских политиков и консультантов, чтобы продвигать свои криминальные интересы и преследовать врагов российского президента Владимира Путина в Лондоне. Об этом пишет The Guardian.

Финансист считает, что правящие силы в Москве используют хорошо оплачиваемых британских посредников, чтобы замаскировать свое «запутанное» положение и криминальные интересы. Помимо этого, Браудер выразил мнение, что они атакуют критиков Путина, усиливают российскую пропаганду и дезинформацию, упрощают и скрывают крупные операции по отмыванию денег. Таким образом российской стороне удается продвигать свои интересы в британском обществе, считает финансист.

По его словам, некоторые британские посредники были осведомлены о том, что они делают и для кого; другие, однако, неосознанно работали, отстаивая интересы России.

Финансист передал информацию о профессионалах, работающих в интересах Москвы, в комитет по разведке и безопасности. Среди таких посредников в списке Браудера значатся политики как от лейбористской партии, так и от консервативной. В их числе также ведущие PR-фирмы, бывшие работники разведки и дипломаты. Вместе они образовывали так называемое Браудером «западное буферное сообщество». При этом финансист не предполагает, что граждане Великобритании каким-либо образом нарушили законы своей страны.

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на заявления Браудера, назвав их лживыми и необоснованными.

В январе швейцарские власти сообщали о задержании двух российских шпионов, которые якобы покушались на основателя инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера на форуме в Давосе. Информацию подтвердил Reuters и сам британец. Сначала они представились сантехниками, однако затем предъявили российские дипломатические паспорта. В полиции заявили, что против них не стали заводить уголовное дело, и мужчины спокойно покинули страну. Посольство России в Женеве, в свою очередь, опровергло информацию о шпионах, якобы готовящих покушение на Браудера в Давосе.

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