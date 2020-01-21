Россия сочла информацию о «покушении» на Браудера неуместной шуткой

Посольство России в Женеве опровергло информацию о шпионах, якобы готовящих покушение на основателя инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера во время форума в Давосе. Об этом сообщил секретарь дипмиссии Станислав Смирнов в разговоре с ТАСС.

Информацию о том, что россияне представились сантехниками, секретарь счел неуместной шуткой. Смирнов считает, что освобождение мужчин говорит о том, что швейцарские СМИ «в очередной раз раздули статью [из ничего]».

Он утверждает, что дипмиссия не была информирована о случае с двумя россиянами, обвиненными в шпионаже. По мнению представителя посольства, заявления, опубликованные в газетах Швеции, «высосаны из пальца». «Мы исходим из того, что дипломатические паспорта в России выдаются высокопоставленным чиновникам», — отметил Смирнов.

Ранее швейцарские власти сообщали о задержании двух российских шпионов, которые якобы покушались на Браудера на форуме в Давосе. Информацию подтвердил Reuters и сам британец.

Сначала они представились сантехниками, однако затем предъявили российские дипломатические паспорта. В полиции заявили, что против них не стали заводить уголовное дело, и мужчины спокойно покинули страну.

В декабре 2018 года Браудеру было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. По данным российской Генпрокуратуры, преступное сообщество создавалось для уклонения от уплаты налогов, хищения российских бюджетных средств, а также преднамеренного банкротства.

Кроме того, в Генпрокуратуре заявили, что считают весьма вероятным тот факт, что аудитор Сергей Магнитский был убит по приказу Браудера. «Магнитского и других соучастников преступлений Браудера могли отравить диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия», — отметили в ведомстве.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru