Браудеру предъявили обвинение

Основателю фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщает РБК, добавляя, что в суд поступило ходатайство о его заочном аресте.

В середине ноября против Браудера было возбуждено новое уголовное дело по этой статье. По данным Генпрокуратуры, преступное сообщество создавалось для уклонения от уплаты налогов, хищения российских бюджетных средств, а также преднамеренного банкротства.

Сообщалось об установлении целой сети компаний, кредитных учреждений ряда стран, в том числе Кипра, Латвии, Швейцарии, через которые в интересах Браудера обналичивались и отмывались сотни миллионов долларов.

Кроме того, в Генпрокуратуре заявили, что считают весьма вероятным тот факт, что аудитор Сергей Магнитский был убит по приказу Браудера. «Магнитского и других соучастников преступлений Браудера могли отравить диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия», — отметили в ведомстве.

В декабре 2017 года Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера к девяти годам колонии. Его признали виновным в преднамеренном банкротстве, ущерб государству от которого составил 3,5 миллиарда рублей. Финансист, как следует из приговора, организовал банкротство компании «Дальняя степь» с помощью сделок через банк HSBC в 2004-2005 годах. Был направлен запрос в Интерпол о задержании финансиста и его экстрадиции в Россию.

В 2013 году основателя Hermitage Capital заочно приговорили к девяти годам тюрьмы по делу об уклонении от уплаты налогов. Фигурантом дела также был юрист фонда Сергей Магнитский. По версии следствия, Магнитский и Браудер организовали схему ухода от налогов через компании «Дальняя степь» и «Сатурн инвестментс», которыми управлял Hermitage Capital.

Магнитского арестовали в 2008 году, в 2009-м он умер в московском СИЗО «Матросская тишина». После этого США приняли «закон Магнитского», который подразумевает санкции для россиян, предположительно, причастных к смерти юриста и нарушению прав человека.

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