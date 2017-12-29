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Браудера в России заочно приговорили к девяти годам тюрьмы

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Уильям Браудер
Уильям Браудер

Тверской суд Москвы заочно приговорил основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера к девяти годам колонии. Об этом в пятницу, 29 декабря, передает «Интерфакс».

Партнер Браудера, Иван Черкасов, приговорен к восьми годам колонии. Обоим Тверской суд назначил по 200 тысяч рублей штрафа, а также постановил взыскать с них солидарно 4,2 миллиарда рублей. Иск подавали три отделения налоговой службы по Москве.

Браудера признали виновным в преднамеренном банкротстве, ущерб государству от которого составил 3,5 миллиарда рублей. Финансист, как следует из приговора, организовал банкротство компании «Дальняя степь» с помощью сделок через банк HSBC в 2004-2005 годах.

Указанная компания выплатила дивиденды офшорной кипрской фирме и перевела 600 миллионов рублей двум банкам, которые лишились лицензии. Затем банкротом стала сама «Дальняя степь». Как утверждает обвинение, эти действия позволили Браудеру вывести активы компании перед банкротством, что причинило ущерб государству.

Генпрокуратура отправила в Интерпол запрос о задержании Браудера и его экстрадиции в Россию, сообщил после заседания суда прокурор Михаил Резниченко, передает РИА Новости. Агентство уточняет, что Браудер и Черкасов живут в Лондоне. Россия неоднократно отправляла в Интерпол запросы о выдаче Браудера.

В 2013 году основателя Hermitage Capital заочно приговорили к девяти годам тюрьмы по делу об уклонении от уплаты налогов. Фигурантом дела также был юрист фонда Сергей Магнитский. По версии следствия, Магнитский и Браудер организовали схему ухода от налогов через компании «Дальняя степь» и «Сатурн инвестменс», которыми управлял Hermitage Capital.

Магнитского арестовали в 2008 году, в 2009-м он умер в московском СИЗО «Матросская тишина». После этого США приняли «закон Магнитского», который подразумевает санкции для россиян, предположительно, причастных к смерти юриста и к нарушению прав человека.

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