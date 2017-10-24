Заочно осужденному в России Браудеру разрешили въехать в США

Основателю фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру выдали разрешение на въезд в США в рамках специальной безвизовой программы ESTA. Об этом во вторник, 24 октября, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителей службы таможенной и пограничной охраны США.

«ESTA (электронная система разрешения на въезд) для Уильяма Браудера остается действительной для поездок в Соединенные Штаты. Его ESTA была одобрена вручную 18 октября, что дает ему возможность для поездок в США», — сообщили в ведомстве.

В понедельник, 23 октября, Браудер заявил, что Вашингтон аннулировал его визу после того, как Москва выпустила очередной ордер на его арест по линии Интерпола.

ESTA — это элемент безвизовой программы для граждан 38 стран, включая Великобританию, подданным которой является Браудер.

Hermitage Capital действовал в России с 1996 по 2006 год. В 2005-м Браудеру был запрещен въезд в страну, позже его заочно осудили на девять лет по обвинению в неуплате налогов. Позднее сообщалось, что глава фонда занимался лоббированием «акта Магнитского» в Конгрессе США. Документ, принятый в 2012 году, предполагает введение санкций в отношении лиц, подозреваемых в причастности к смерти юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского в московском СИЗО.