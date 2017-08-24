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Россия вновь направила запрос в Интерпол на арест Браудера

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Уильям Браудер
Уильям Браудер

Россия направила в Интерпол очередной запрос на арест и экстрадицию главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Об этом в четверг, 24 августа, сообщает The Telegraph со ссылкой на имеющиеся в распоряжении издания документы.

Сотрудники международной организации отказались пояснить, были ли предприняты какие-либо действия в связи с последним обращением России. При этом в начале августа Браудер был остановлен в лондонском аэропорту Хитроу при попытке вылететь в США. Пограничники объяснили, что напротив его имени в базе данных стояла специальная пометка иностранных правоохранительных органов. Через некоторое время ограничение было снято.

Hermitage Capital действовал в России с 1996 по 2006 год. В 2005-м его руководителю Браудеру был запрещен въезд в страну, позже его заочно осудили на девять лет по обвинению в неуплате налогов.

Позднее сообщалось, что Браудер занимался лоббированием «акта Магнитского» в Конгрессе США. Документ, принятый в 2012 году, предполагает введение санкций в отношении лиц, подозреваемых в причастности к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в московском СИЗО.

Магнитский был арестован в ноябре 2008 года по обвинению в соучастии в уклонении от уплаты налогов. Он скончался в московском СИЗО «Матросская тишина» через год после заключения под стражу. Официальная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность. Однако его бывшие коллеги и адвокаты неоднократно заявляли, что перед смертью он был избит и оставлен без надлежащей медицинской помощи.

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