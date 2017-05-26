Суд Лондона выдал ордер на арест бывшего следователя по делу Магнитского

Высокий суд Лондона выдал ордер на арест бывшего следователя МВД Павла Карпова за неповиновение суду. Об этом говорится в сообщении проекта Law and order in Russia.

«Постановляю, что судебные приставы и констебли обязаны арестовать истца [Павла Карпова] и привести его в суд для рассмотрения вопроса об исполнении указа о заключении в тюрьму», — говорится в решении суда.

Как указано в сообщении, Карпов не выполнил вынесенное судом решение о выплате 650 тысяч фунтов стерлингов компенсации судебных издержек фонду Hermitage Capital по делу о защите чести и достоинства в 2013 году.

Карпов прокомментировал судебное решение агентству «Интерфакс»: «В Лондоне я был, больше туда не собираюсь, потому что изначально обратился в лондонский суд за защитой, а теперь от этого суда мне самому нужна защита». По словам бывшего следователя, это решение является «очередным проявлением процессуального бессилия Браудера (сооснователь Hermitage Capital Уильям Браудер — прим. «Ленты.ру»), он требует деньги за судебный процесс, участвовать в котором он сам отказался, побоявшись претерпеть фиаско».

В сентябре 2016 года суд Лондона также признал Павла Карпова виновным в неуважении к суду и приговорил его к трем месяцам тюрьмы с отсрочкой исполнения наказания до декабря, дав возможность Карпову представить дополнительные материалы, объясняющие неявку в суд для дачи показаний, которых требовала от него компания Hermitage Capital.

Аудитор фонда Hermitage Capital и партнер британской юридической фирмы Firestone Duncan Ltd. Сергей Магнитский был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов в 2008 году. Спустя год он скончался в московском СИЗО «Матросская тишина». Официальная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность. Его бывшие коллеги и адвокаты неоднократно заявляли, что перед смертью Магнитский был избит и оставлен без надлежащей медицинской помощи.

Дело Магнитского вел Павел Карпов, на тот момент — сотрудник следственного управления московского главка МВД. Браудер и тогда заявил, что его коллегу арестовали после того, как он вскрыл коррупционные схемы.