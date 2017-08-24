Генпрокуратура России пояснила свои действия в отношении Браудера

Генеральная прокуратура России настаивает на повторном объявлении в международный розыск главы Hermitage Capital Уильяма Браудера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как напомнили в Генпрокуратуре, в июне МВД России направило запрос о повторном объявлении Браудера в международный розыск по каналам Интерпола, который, в свою очередь, отказал в его розыске, ссылаясь на прежнее решение. «Не согласившись с такой правовой позицией, Генпрокуратура России направила в Интерпол свои возражения, настаивая на объявлении Браудера в международный розыск», — поясняется в сообщении.

О том, что Россия направила в Интерпол очередной запрос на арест и экстрадицию Браудера, сообщили ранее британские СМИ. При этом отмечалось, что сотрудники международной организации отказались пояснить, были ли предприняты какие-либо действия в связи с последним обращением России.

В начале августа Браудер был остановлен в лондонском аэропорту Хитроу при попытке вылететь в США. Пограничники объяснили, что напротив его имени в базе данных стояла специальная пометка иностранных правоохранительных органов. Через некоторое время ограничение было снято.

Hermitage Capital действовал в России с 1996 по 2006 год. В 2005-м Браудеру был запрещен въезд в страну, позже его заочно осудили на девять лет по обвинению в неуплате налогов. Позднее сообщалось, что глава фонда занимался лоббированием «акта Магнитского» в Конгрессе США. Документ, принятый в 2012 году, предполагает введение санкций в отношении лиц, подозреваемых в причастности к смерти юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского в московском СИЗО.

Магнитский был арестован в ноябре 2008 года по обвинению в соучастии в уклонении от уплаты налогов и скончался в московском СИЗО «Матросская тишина» через год после заключения под стражу. Официальная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность. Однако его бывшие коллеги и адвокаты неоднократно заявляли, что перед смертью он был избит и оставлен без надлежащей медпомощи.