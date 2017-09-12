ФНС потребовала четыре миллиарда рублей с главы Hermitage Capital

Федеральная налоговая служба (ФНС) России требует взыскать более четырех миллиардов рублей с главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова, которые обвиняются в неуплате налогов. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на слушания в Тверском районном суде Москвы.

«Потерпевшая сторона, в лице ФНС, заявила к обвиняемым иск о возмещении ущерба на сумму свыше 4 миллиардов рублей», — цитирует РИА Новости документы дела. Именно в такую сумму оценивается нанесенный подсудимыми ущерб от преступных действий.

Обвинение предъявлено заочно, поскольку Браудер и Черкасов проживают в Великобритании и объявлены в международный розыск.

В феврале Тверской суд санкционировал заочный арест Черкасова и Браудера и установил срок содержания под стражей в течение двух месяцев с момента их передачи российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации либо с момента их фактического задержания в России.

Агентство напоминает, что в июле 2013 года Браудер был осужден на 9 лет в России по так называемому «делу Магнитского». Суд и следствие установили, что юрист фонда Сергей Магнитский, занимаясь общим аудитом и оказывая услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета клиентам филиала компании Firestone Duncan, в период с 1997 года по 2002 год в интересах обвиняемого разработал и реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы «Дальняя степь» и «Сатурн инвестменс», находившиеся под управлением Hermitage Capital.

Hermitage Capital действовал в России с 1996 по 2006 год. В 2005-м его руководителю Браудеру был запрещен въезд в страну, позже его осудили на девять лет по обвинению в неуплате налогов.