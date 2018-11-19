Россия заявила о возможном отравлении Магнитского диверсионным ядом

Генпрокуратура России считает «весьма вероятным», что аудитор Сергей Магнитский был убит по приказу основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера «как один из его ближайших сообщников». Об этом в понедельник, 19 ноября, в ведомстве сообщили РИА Новости.

«Магнитского и других соучастников преступлений Браудера могли отравить диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия», — отметили в ведомстве. По данным Генпрокуратуры, версия об отравлении Магнитского в интересах Браудера подтверждается показаниями журналиста Лурье, содержавшегося с ним в одном СИЗО.

Советник генпрокурора Николай Атмоньев также рассказал, что в отношении финансиста Браудера возбуждено новое уголовное дело: «В прошедшую пятницу в отношении Браудера вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам создания преступного сообщества и руководства им, то есть по преступлению, предусмотренного частью 1 статьи 210 УК РФ». По его словам, российскими правоохранительными органами установлены компании Кипра, Латвии и Швейцарии, которые в интересах Браудера обналичивали и отмывали сотни миллионов долларов.

В декабре 2017 года Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера к девяти годам колонии. Его признали виновным в преднамеренном банкротстве, ущерб государству от которого составил 3,5 миллиарда рублей. Финансист, как следует из приговора, организовал банкротство компании «Дальняя степь» с помощью сделок через банк HSBC в 2004-2005 годах.

Генпрокуратура после приговора отправила в Интерпол очередной запрос о задержании Браудера, который в настоящее время живет в Лондоне, и его экстрадиции в Россию.

В 2013 году основателя Hermitage Capital заочно приговорили к девяти годам тюрьмы по делу об уклонении от уплаты налогов. Фигурантом дела также был юрист фонда Сергей Магнитский. По версии следствия, Магнитский и Браудер организовали схему ухода от налогов через компании «Дальняя степь» и «Сатурн инвестментс», которыми управлял Hermitage Capital.

Магнитского арестовали в 2008 году, в 2009-м он умер в московском СИЗО «Матросская тишина». После этого США приняли «закон Магнитского», который подразумевает санкции для россиян, предположительно, причастных к смерти юриста и к нарушению прав человека.

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