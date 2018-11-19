Прегрешения Браудера расписали на тысячу страниц

Россия направляла генпрокурору и в Минюст США материалы о преступлениях основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и других лиц, однако никакой реакции на это не последовало. Об этом рассказал официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной, передает РИА Новости.

«В июле 2016 года Россия направляла соответствующие материалы по просьбе американской стороны в объеме более 1100 страниц о налоговых, экономических, финансовых и других преступлениях, совершенных Браудером при участии владельцев фонда Ziff на территории России и США», — рассказал он.

Представитель ведомства подчеркнул, что дополнительные материалы были направлены также в августе, а напоминания пересылались четырежды: в ноябре 2016-го, в январе, марте и мае 2017-го, информация доводилась до занимавшего пост генерального прокурора США Джеффа Сешнса.

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Ранее в понедельник, 19 ноября, в Генпрокуратуре заявили, что считают весьма вероятным тот факт, что аудитор Сергей Магнитский был убит по приказу Браудера. «Магнитского и других соучастников преступлений Браудера могли отравить диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия», — отметили в ведомстве.

В 2017 году Браудера заочно приговорили к девяти годам колонии. Его признали виновным в преднамеренном банкротстве, ущерб государству от которого составил 3,5 миллиарда рублей. Финансист, как следует из приговора, организовал банкротство компании «Дальняя степь» с помощью сделок через банк HSBC в 2004-2005 годах. Был направлен запрос в Интерпол о задержании финансиста и его экстрадиции в Россию.

В 2013-м основателя Hermitage Capital заочно приговорили к девяти годам тюрьмы по делу об уклонении от уплаты налогов.

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