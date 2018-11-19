В Кремле прокомментировали новый виток в «деле Браудера»

Возбуждение нового уголовного дела в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера не связано с обвинениями России в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС в понедельник, 19 ноября.

«Дело Браудера началось, насколько я знаю, гораздо раньше, чем эпизод со Скрипалями», — сказал Песков в ответ на вопрос, может ли новый эпизод с Браудером быть своеобразным ответом на обвинения в адрес Москвы по делу Скрипалей.

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Представитель Кремля также добавил, что российские следователи делятся результатами расследования с иностранными коллегами, но не всегда получают адекватную реакцию.

Ранее в понедельник официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной сообщил, что российская сторона направляла генпрокурору и в Минюст США более 1100 страниц о преступлениях Браудера и других лиц, однако никакой реакции на это не последовало.

Кроме того, в Генпрокуратуре не исключают, что аудитор Сергей Магнитский мог быть убит по приказу Браудера диверсионным химическим веществом.

В 2013 году Браудера заочно приговорили в России к девяти годам тюрьмы по делу об уклонении от уплаты налогов. Фигурантом дела также был юрист фонда Сергей Магнитский. По версии следствия, Магнитский и Браудер организовали схему ухода от налогов через компании «Дальняя степь» и «Сатурн инвестментс», которыми управлял Hermitage Capital. За рубежом дело считается политическим.

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