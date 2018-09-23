Британское расследование досье Браудера было закрыто из-за давления сверху

Бывший глава антикоррупционного отдела Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании Джон Бентон признался, что местный МИД приказал ему остановить расследование досье Уильяма Браудера об отмывании российских денег в Лондоне. Об этом он рассказал в интервью The Telegraph.

«Билл Браудер предоставил мне 37-страничное досье об отмывании денег в Лондоне. Мы занялись его расследованием и нашли достаточно доказательств, чтобы открыть дело. Мы были уверены в том, что это российские деньги — причем именно полученные в результате мошенничества и коррупции, жертвой которых стал Браудер», — заявил Бентон.

По словам Бентона, один из его прямых руководителей, обладающий обширными связями в МИД Великобритании, вскоре вызвал его на совещание, во время которого объявил о закрытии расследования, а также сказал, что Браудер, британский инвестор и борец с коррупцией, только принесет ему проблемы.

Расследование, инициированное Бентоном, касалось 23 миллионов фунтов стерлингов, которые отмывала в Лондоне преступная группировка, по информации Браудера, связанная с российскими властями и виновная в гибели работавшего на британского инвестора юриста Сергея Магнитского. Тот скончался в российской тюрьме в ноябре 2009 года, после чего США приняли акт Магнитского с санкциями в адрес лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.

Выступавший в британском парламенте с речью об этом деле Браудер назвал главой группировки бизнесмена Дмитрия Клюева, который вместе с сообщниками из высших эшелонов российских правоохранительных и налоговых органов, предположительно, намеревался украсть в общей сложности 176 миллионов фунтов стерлингов из фонда Hermitage Capital, основанного британцем.

Ранее в сентябре эстонская прокуратура, реагируя на запрос Браудера, объявила, что в 2013 году более 30 миллиардов долларов из России и стран бывшего СССР прошли через местный филиал Danske Bank. Банк закрыл филиал, а 26 его сотрудников стали фигурантами дела об отмывании денег.

В 2013 году Браудера заочно приговорили в России к девяти годам тюрьмы по делу об уклонении от уплаты налогов. Фигурантом дела также был юрист фонда Сергей Магнитский. По версии следствия, Магнитский и Браудер организовали схему ухода от налогов через компании «Дальняя степь» и «Сатурн инвестментс», которыми управлял Hermitage Capital. За рубежом дело считается политическим.

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