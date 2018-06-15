Россия анонсировала «мощные ходы на международной арене» ради британца

Генеральный прокурор России Юрий Чайка пообещал, что заочно осужденному в России британскому инвестору Уильяму Браудеру «не дадут спокойно спать». Об этом сообщает РИА Новости.

Чайка недоволен работой Интерпола, по линии которого Россия уже несколько раз пыталась объявить финансиста в международный розыск. «Мы полагаем, что Интерпол находиться должен вне политики, они должны выполнять то, что они должны выполнять — это розыск преступника. Браудер — преступник, очевидно для всех, у нас уже и приговор, вступивший в законную силу в РФ, существует», — заявил Чайка.

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Генпрокурор также анонсировал «более мощные ходы России на международной арене», которые должны дать ожидаемый эффект. «Мы спать спокойно Браудеру не дадим», — заверил Чайка.

В последний раз британец американского происхождения, основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер был задержан в Испании, это произошло 30 мая. Полицейские задержали его по запросу Москвы по линии Интерпола, однако позднее отпустили, назвав инцидент недоразумением.

Интерпол считает, что дело против иностранного инвестора в России является политическим и отказывается принимать российскую сторону. Россия обвиняет Браудера в мошенничестве и незаконной продаже акций госкомпании «Газпром» в начале 2000-х.

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