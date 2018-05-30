Браудер сообщил о своем аресте в Испании по запросу Москвы

В Мадриде полиция задержала главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Об этом он написал в своем Twitter и подчеркнул, что арест был инициирован по запросу российской стороны.

«Я на заднем сиденье машины испанской полиции, еду в отделение по российскому ордеру на арест. В какое отделение меня везут, мне не говорят», — написал он, сопроводив пост фотографией из автомобиля.

Позднее РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы полиции сообщило, что финансиста отпустили.

В России основателя Hermitage Capital заочно приговорили к девяти годам тюрьмы. Его признали виновным в преднамеренном банкротстве, ущерб государству от которого составил 3,5 миллиарда рублей. Финансист, как следует из приговора, организовал банкротство компании «Дальняя степь» с помощью сделок через банк HSBC в 2004-2005 годах.

Позднее Генпрокуратура отправила в Интерпол запрос о задержании Браудера и его экстрадиции в Россию.

Hermitage Capital действовал в России с 1996 по 2006 год. В 2005-м Браудеру был запрещен въезд в страну, позже его заочно осудили на девять лет по обвинению в неуплате налогов.

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