Силовые структуры
 
Последние новости
Трамп решил покончить с гонкой вооружений
Мужчина гадко отомстил соседу за ночной дебош и снискал всеобщее восхищение
Египетской актрисе пригрозили тюрьмой за слишком прозрачное платье
США и Китай запретили неприятные слова
Москве предсказали ледяные дожди 
Появились подробности смерти 18-летнего футболиста «Локомотива»
Власти приготовились к повышению цен на хлеб
Торговавший детьми сайт заинтересовал московских следователей
Женщина скрючилась в пассажирском авиалайнере и опозорилась
В Грузии на фоне протестов поймали вооруженных украинцев
Новости партнеров

Журналисты раскрыли связи Браудера с международным преступным картелем

Перейти в «Мою Ленту»
Уильям Браудер

За фасадом инвестфонда Hermitage Capital скрывался международный картель со сложной и запутанной организацией. В него входил и американец с британским подданством Уильям Браудер, и российский «черный банкир» Герман Горбунцов, и миллионер грузинского происхождения Важа Джаши, обеспечивавший, в числе прочего, связи с Вашингтоном. И даже молдавский олигарх Владимир Плахотнюк. Следы этой преступной группы ведут на Кипр, в США, Великобританию и страны Прибалтики. К такому выводу пришли журналисты РЕН ТВ в ходе специального расследования.

В материале говорится о том, что связать всех вместе журналистам помог именно Горбунцов, который сейчас скрывается в Лондоне. Начав в 90-х со строительных и охранных фирм, к 97-му он начал занимать высокие должности в банковской сфере. В это же время Браудер основал фонд Hermitage Capital Management — для инвестиций в российские ценные бумаги. Как сейчас утверждает Генеральная прокуратура РФ, главной целью был контроль над российскими промышленными гигантами, в частности «Газпромом». А также вывод миллиардов рублей за рубеж.

«В Москве Горбунцов — один из самых знаменитых "черных банкиров" середины нулевых, который организовал в Москве такую масштабную "отстирочную", вывод российских денег за рубеж, а российский партнер Горбунцова, Браудер, который тоже как бы финансист, но мы с вами понимаем, насколько он и как аффилирован с западными спецслужбами, ну, в основном с британскими с американскими тоже, удивительная компания получается», — рассказал директор неправительственной организации «Международный институт новейших государств» Алексей Мартынов.

Первым теневой финансовой поток заметил сотрудник департамента МВД по борьбе с организованной преступностью Дмитрий Целяков в 2008 году. В частности, он обнаружил, что треть черных финансовых потоков компании Браудера уходит через Молдову. Это выяснилось, когда партнер Горбунцова Петр Чувилин согласился сделать аудиозапись переговоров с банкиром Сергеем Захаровым (в материале приводится фрагмент записи переговоров).

«Захаров — это бывший подельник Элбакидзе Джумбера Эмельевича, кличка Джуба, и здесь вопрос стоит о криминальных деньгах, которые остались после побега Элбакидзе с территории РФ от уголовного преследования, а Чувилину и Горбунцову (...) эти деньги вывезти с территории РФ», — рассказал Дмитрий Целяков. После этого разговора, как отмечается в материале, Горбунцов оказался в Молдове, где приобрел 80 процентов банка Universal и получил гражданство.

Журналисты РЕН ТВ также утверждают, что финансирование Trans-OiL Group осуществляет фонд U.S. Overseas Private Investment Corporation, созданный Конгрессом США в 1969 году. Свою деятельность компания прикрывает легальным бизнесом. Например, в Кишиневе — производством растительного масла. Президент фирмы — Важа Джаши. С Горбунцовым его связывал совместный бизнес — они были партнерами в Universal Bank. При этом Важа входил в правление Ассоциации деловых людей, созданной Владимиром Плахотнюком, и в совет Victoriabank, когда его возглавлял олигарх.

19 ноября, в Генпрокуратуре заявили, что считают весьма вероятным тот факт, что аудитор Сергей Магнитский был убит по приказу Браудера. «Магнитского и других соучастников преступлений Браудера могли отравить диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия», — отметили в ведомстве.

В 2017 году Браудера заочно приговорили к девяти годам колонии. Его признали виновным в преднамеренном банкротстве, ущерб государству от которого составил 3,5 миллиарда рублей. Финансист, как следует из приговора, организовал банкротство компании «Дальняя степь» с помощью сделок через банк HSBC в 2004-2005 годах. Был направлен запрос в Интерпол о задержании финансиста и его экстрадиции в Россию.

В 2013-м основателя Hermitage Capital заочно приговорили к девяти годам тюрьмы по делу об уклонении от уплаты налогов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Как связан "черный банкир" Горбунцев с Браудером: спецрасследование РЕН ТВ
В Кремле прокомментировали новый виток в «деле Браудера»
Прегрешения Браудера расписали на тысячу страниц
Россия заявила о возможном отравлении Магнитского диверсионным ядом
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:01 1 декабря

«Будете реветь — сгорим и погибнем»

30 лет назад советские наркоманы захватили автобус с детьми и сбежали в Израиль
11:20Сегодня

Арестованным украинским морякам предъявили обвинение

15:3624 ноября

Уральский школьник застрелил сверстника после шутки

14:58Сегодня

У российских участковых станет меньше работы

Силовые структуры00:0629 ноября

Глушилки-заводилки

Профессионалы угоняют машины за считаные секунды. Вот как они это делают
10:00Сегодня

На Ямале члены ОПГ расстреляли тренеров за отказ платить дань

11:3623 ноября

В деле о хищении на реконструкции резиденции Путина появились палаты Кремля

10:59Сегодня

Дознавательницу из Уфы изнасиловали за плохое поведение

Силовые структуры00:0323 ноября

Не устояла

Лучшая следовательница Москвы сколотила банду. Они украли 44 квартиры
18:20 1 декабря

ФСИН прокомментировала новое видео с бандитом-крабоедом

00:15 1 декабря

Стали известны подробности о взорвавшемся цехе завода «Авангард»

11:2622 ноября

Назван новый шеф ГРУ

Россия
«Люди будут бунтовать»
Истории россиян, которые теперь не смогут попасть в Украину
Владимир Путин«Я пока никуда не собираюсь»
Путин об Украине, величии Америки и России после себя
«Крайне неприятный тип»
Советский человек изменился. И стал еще хуже
«Она ей в гроб говорила»
О чем причитают россияне и почему говорят с загробным миром
«Не знаю, почему мы еще живы»
Эти россияне попали в черные списки. Теперь у них нет денег, еды и надежды
Депутаты Мосгордумы взяли на постоянный контроль стройку в Кунцево
Декриминализацию побоев признали ошибкой
Все материалы
Мир
Париж в огне
Кровь, ненависть и погромы на улицах Франции. Виноваты Макрон и бензин
США и Китай запретили неприятные слова
Страну без выхода к морю призвали защитить Арктику от России
Кандидат на пост Меркель оценила «Северный поток-2»
«Их бросают в кровавые мясорубки»
 
Король кокаина
Он стал главным наркобароном всех времен. Его люди погрузили Колумбию в террор
Президент Нигерии опроверг свою замену клоном
Все материалы
Бывший СССР
Доктор хаос
Латвийские врачи покидают родину. Их пациенты умирают, не дождавшись помощи
Украина стянет войска к российской границе
Украина закрыла въезд российским мужчинам
Теперь их будут пускать только на похороны. Но женщинам все еще рады
Русскоязычные призывники рассказали о службе в эстонской армии
Порошенко предложил Раде разорвать Договор о дружбе с Россией
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Порошенко обвинил Россию в намерении захватить украинские портовые города
Все материалы
Экономика
Катар выходит из ОПЕК
Российский газ рискует обесцениться. Это выгодно Украине
В гробу видали
Власть и бизнес зарабатывают на смерти россиян миллионы. Как это остановить?
Белоруссия потеряет миллиарды из-за России
Российскую оборонку сравнили с велотренажером
Тотал больше
Они бросили работу ради ставок на спорт. Что из этого вышло?
Катар объявил о выходе из ОПЕК
Канада пришла на помощь России
Все материалы
Силовые структуры
«Будете реветь — сгорим и погибнем»
30 лет назад советские наркоманы захватили автобус с детьми и сбежали в Израиль
Глушилки-заводилки
Профессионалы угоняют машины за считаные секунды. Вот как они это делают
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Арестованным украинским морякам предъявили обвинение
У российских участковых станет меньше работы
На Ямале члены ОПГ расстреляли тренеров за отказ платить дань
Дознавательницу из Уфы изнасиловали за плохое поведение
Все материалы
Наука и техника
Точка невозврата
Ученый создал детей-мутантов втайне от всех. На него ополчился весь мир
Цветная война
Кто на самом деле выиграл Вторую мировую войну: Battlefield V
Мощный поднос
На что способен убийца компьютеров от Apple
«Союз МС» впервые стартовал после аварии
Раскрыты секретные документы о битве за Москву
Перетяжеленный Ил-112В полегчает
Российский «Контейнер» повторно накрыл Европу
Все материалы
Спорт
Скользкая тема
Эта советская спортсменка покорила мир. Но ревнивый муж лишил ее славы и жизни
Пропавшего футболиста «Локомотива» нашли мертвым
Появились подробности смерти 18-летнего футболиста «Локомотива»
ПСЖ предложит за футболиста «Зенита» 25 миллионов евро
Футболист «Локомотива» выпил с другом и пропал
Фьюри откажется от миллионов за бой с Уайлдером
Находящегося в СИЗО Мамаева уличили в измене
Все материалы
Культура
«У нас выросла новая молодежь, которую все боятся»
Директор лучшего клуба России о хип-хопе, цензуре и фанатах Хаски
От разбоя к революции
Кино недели: новый Робин Гуд, танцы с ведьмами и лучший вестерн года
«У них у всех какая-то травма»
Европейцы приехали в Москву и поразились русским
Египетской актрисе пригрозили тюрьмой за слишком прозрачное платье
Шнуров матом ответил «Йосе» Пригожину во славу нецензурных ругательств
Режиссер фильма «Клык» поставил новый рекорд
Депардье променял Саранск на Новосибирск
Все материалы
Интернет и СМИ
«Она — позор профессии»
Наглость и дерзость помогли ей обойти мужчин и стать богатейшей телеведущей мира
Незаметная деталь в красивом снимке опозорила хвастунью
Слишком теплое рукопожатие Путина с саудовским принцем стало предметом шуток
Опубликована переписка убитого саудовского журналиста в WhatsApp
Россиян предупредили о росте краж данных с банковских карт перед Новым годом
Террористы распробовали Telegram для пропаганды
Гостью телешоу затравили за «одинокий» зуб во рту
Все материалы
Ценности
«Я начал показывать свою жуткую сторону»
Дима Билан о дырявых брюках, лысине и русском мате
Танцуй и кайся
Как развлекалась дочь Петра I, когда русские брали Берлин
Ефанов В.П. «Портрет А.А. Жданова»«Ему привозили свежие овощи, живых барашков и птицу»
Кто пировал в блокадном Ленинграде, пока тысячи людей умирали с голоду
Названа самая стильная россиянка
Путин оценил свой лимузин
Опубликован снимок с реальной внешностью кандидатки в самые молодые миллиардерши
Найдена неожиданная связь между избранием Трампа и любимой одеждой американцев
Все материалы
Путешествия
Босха нет
Рога, вино и захерторт: чем заняться в Вене зимой
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
Казахский дрифт
Скалы, пробки и самса: зачем россиянам ехать в Алматы
Пассажирский самолет вознамерился покинуть Россию без разрешения
Женщина скрючилась в пассажирском авиалайнере и опозорилась
Назван сильнейший в мире паспорт
Названы лучшие пляжи России
Все материалы
Из жизни
Их нравы
Жизнь богачей и исполнение желаний: ноябрь глазами обычных людей
Выживший
Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
Запах нищеты
Они родились, чтобы носить ведра с нечистотами. Это их убивает
Домашний медведь задрал своего смотрителя
Кормление волков изо рта прославило китаянку
Найден Пикачу в реальной жизни
В Книге рекордов Гиннесса нашли признание Крыма российским
Все материалы
Tesla по-русски
Россияне начали строить Теслы 130 лет назад — как они выглядели?
Зона комфорта Cadillac XT5
Главные фишки самого недооцененного в России премиального кроссовера
Джипы Лос-Анджелеса
Самые экстремальные переделки Wrangler
Новинки Лос-Анджелеса
Главные премьеры последней автомобильной выставки 2018 года
Toyota сделала кроссовер C-HR в стиле одежды Adidas
Дорогу с постоянно меняющейся встречкой показали на видео
Покупателю пентхауса в Майами подарят Rolls-Royce и Lamborghini
Все материалы
Дом
«Муж сбежал, денег нет»
Молодая москвичка взяла ипотеку. Это разрушило ее жизнь
Маленькая страна
Эта крошечная мебель поражает воображение. Ее делают в Туркмении
Пять звезд
Сколько стоит жилье в лучших странах мира
Авраам Руссо решил продать элитный особняк себе в убыток
Даниловский рынок задумали продать
Россиянка лишилась заграничной поездки из-за чужих долгов за свет
Ротенбергу запретили строить дом около военного полигона в Финляндии
Все материалы