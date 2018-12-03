Журналисты раскрыли связи Браудера с международным преступным картелем

За фасадом инвестфонда Hermitage Capital скрывался международный картель со сложной и запутанной организацией. В него входил и американец с британским подданством Уильям Браудер, и российский «черный банкир» Герман Горбунцов, и миллионер грузинского происхождения Важа Джаши, обеспечивавший, в числе прочего, связи с Вашингтоном. И даже молдавский олигарх Владимир Плахотнюк. Следы этой преступной группы ведут на Кипр, в США, Великобританию и страны Прибалтики. К такому выводу пришли журналисты РЕН ТВ в ходе специального расследования.

В материале говорится о том, что связать всех вместе журналистам помог именно Горбунцов, который сейчас скрывается в Лондоне. Начав в 90-х со строительных и охранных фирм, к 97-му он начал занимать высокие должности в банковской сфере. В это же время Браудер основал фонд Hermitage Capital Management — для инвестиций в российские ценные бумаги. Как сейчас утверждает Генеральная прокуратура РФ, главной целью был контроль над российскими промышленными гигантами, в частности «Газпромом». А также вывод миллиардов рублей за рубеж.

«В Москве Горбунцов — один из самых знаменитых "черных банкиров" середины нулевых, который организовал в Москве такую масштабную "отстирочную", вывод российских денег за рубеж, а российский партнер Горбунцова, Браудер, который тоже как бы финансист, но мы с вами понимаем, насколько он и как аффилирован с западными спецслужбами, ну, в основном с британскими с американскими тоже, удивительная компания получается», — рассказал директор неправительственной организации «Международный институт новейших государств» Алексей Мартынов.

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Первым теневой финансовой поток заметил сотрудник департамента МВД по борьбе с организованной преступностью Дмитрий Целяков в 2008 году. В частности, он обнаружил, что треть черных финансовых потоков компании Браудера уходит через Молдову. Это выяснилось, когда партнер Горбунцова Петр Чувилин согласился сделать аудиозапись переговоров с банкиром Сергеем Захаровым (в материале приводится фрагмент записи переговоров).

«Захаров — это бывший подельник Элбакидзе Джумбера Эмельевича, кличка Джуба, и здесь вопрос стоит о криминальных деньгах, которые остались после побега Элбакидзе с территории РФ от уголовного преследования, а Чувилину и Горбунцову (...) эти деньги вывезти с территории РФ», — рассказал Дмитрий Целяков. После этого разговора, как отмечается в материале, Горбунцов оказался в Молдове, где приобрел 80 процентов банка Universal и получил гражданство.

Журналисты РЕН ТВ также утверждают, что финансирование Trans-OiL Group осуществляет фонд U.S. Overseas Private Investment Corporation, созданный Конгрессом США в 1969 году. Свою деятельность компания прикрывает легальным бизнесом. Например, в Кишиневе — производством растительного масла. Президент фирмы — Важа Джаши. С Горбунцовым его связывал совместный бизнес — они были партнерами в Universal Bank. При этом Важа входил в правление Ассоциации деловых людей, созданной Владимиром Плахотнюком, и в совет Victoriabank, когда его возглавлял олигарх.

19 ноября, в Генпрокуратуре заявили, что считают весьма вероятным тот факт, что аудитор Сергей Магнитский был убит по приказу Браудера. «Магнитского и других соучастников преступлений Браудера могли отравить диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия», — отметили в ведомстве.

В 2017 году Браудера заочно приговорили к девяти годам колонии. Его признали виновным в преднамеренном банкротстве, ущерб государству от которого составил 3,5 миллиарда рублей. Финансист, как следует из приговора, организовал банкротство компании «Дальняя степь» с помощью сделок через банк HSBC в 2004-2005 годах. Был направлен запрос в Интерпол о задержании финансиста и его экстрадиции в Россию.

В 2013-м основателя Hermitage Capital заочно приговорили к девяти годам тюрьмы по делу об уклонении от уплаты налогов.