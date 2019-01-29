Экономика
 
Последние новости
В США узнали о тайном предложении России Северной Корее
Россия посоветовала другим странам отказаться от вторжения в Венесуэлу
Тимошенко подарили джинсы с намеком
Обнародованы жилищные перспективы петербургских дворников
Нурмагомедов отреагировал на девятимесячную дисквалификацию
Дешевые джинсы оказались под угрозой исчезновения
Пассажирка самолета назвала чернокожих «жирными свиньями» и пожалела
В смещении Мадуро нашли плюс для России
Раскрыта история создания российских ЧВК
Новости партнеров

Браудер назвал три способа борьбы с российскими «грязными деньгами»

Перейти в «Мою Ленту»
Уильям Браудер

Основатель британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер предложил Евросоюзу три способа борьбы с российскими «грязными деньгами». Об этом он рассказал на заседании ​специального комитета Европарламента по расследованию финансовых преступлений и уклонению от уплаты налогов. Трансляция велась на сайте законодательного органа.

Первый совет — создать централизованную структуру, которая бы собирала информацию о счетах в европейских банках. С ее помощью, отметил инвестор, правоохранительным органам было бы проще выявлять нарушения и проводить расследования.

Вторая мера — продлить срок давности финансовых преступлений по меньшей мере до десяти лет. По словам Браудера, отсчет следует вести не с момента совершения противоправных действий, а со дня их обнаружения. К примеру, Дания, подчеркнул финансист, не смогла расследовать преступления в рамках «дела Магнитского» из-за небольшого — всего пять лет — срока давности преступлений.

Третье предложение — доказывать законность происхождения денег или собственности должен сам обвиняемый, а не следствие. Браудер пояснил, что так уже делают в Нидерландах, что упрощает и ускоряет работу правоохранительных органов.

Инвестор заявил, что продолжит бороться с «грязными деньгами» из России, а также за справедливость после смерти Сергея Магнитского.

В июле эстонская прокуратура начала расследование по запросу Браудера. Он обвинил эстонский Danske Bank в отмывании российских денег. Надзорный орган выяснил, что 26 работников банка создали преступную группировку для этих целей, через них прошло около 13 миллиардов долларов сомнительного происхождения.

Магнитского арестовали в 2008 году, в 2009-м он умер в московском СИЗО «Матросская Тишина». После этого США приняли «закон Магнитского», который подразумевает санкции для россиян, предположительно, причастных к смерти юриста и нарушению прав человека.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Браудеру предъявили обвинение
Журналисты раскрыли связи Браудера с международным преступным картелем
В банковском скандале в Эстонии всплыли миллиарды долларов из России
Другие материалы рубрики
Экономика00:03Сегодня

Выстрел в ногу

Они надеялись, что при Трампе американцы кинутся скупать оружие. Теперь их бизнес в упадке
19:21Сегодня

Авиакомпании в США начали наказывать клиентов за оскорбления и спам в соцсетях

17:5925 января

«Роснефть» начала испытание инновационного материала на Самотлоре

19:40Сегодня

«Газпром» решил бойкотировать российские законы

Экономика00:0225 января

Дорогая бедность

Неравенство уничтожает мировую экономику. Этот ученый знает, как его победить
18:30Сегодня

Банковскую тайну россиян решили приоткрыть

20:4124 января

Рублю предсказали новый обвал

19:26Сегодня

Порошенко похвастался освобождением от газовой иглы России

Экономика00:0121 января

Сами захотели

Россиян заставляют доплачивать миллиарды за кредиты. Отказаться почти невозможно
16:16Сегодня

«Северный поток-2» назвали главным провалом Украины

14:0624 января

Сделку по покупке «Ростелекомом» Tele2 оценили в 240 миллиардов рублей

18:47Сегодня

Германия заступилась за Россию перед Европой

Россия
«Яйца ущемляют ваши права»
Россиян годами обманывают в магазинах, чтобы остановить рост цен на продукты
Девочка со «звездочкой» смерти
У шестилетней Вари рак мозга. Единственное спасение — протонная терапия
Дорога жизни
Она спасла от смерти сотни тысяч людей в блокадном Ленинграде
Чечне позволили списать миллиарды долгов за газ
Другие регионы хотят так же и грозят протестами. Получится ли?
Российские чиновники заказали беседы о духовности за полмиллиона рублей
Раскрыта история создания российских ЧВК
Написавшего про «чеченский общак» ученого перестали преследовать
Все материалы
Мир
Демоны Венесуэлы
Они обещали защищать людей от беспредела властей. А теперь бьют их, чтобы те любили Мадуро
В смещении Мадуро нашли плюс для России
В США посетовали на амбиции Турции и Ирана
«Второй президент» Венесуэлы поверил в поддержку военных
В США поведали об угрозах от России
Пламя революции
Мадуро довел Венесуэлу до нищеты и уличных войн. Но Россия все еще поддерживает его
«Это слишком ужасно, чтобы описывать»
Они пережили холокост. Спустя 70 лет им есть, что рассказать
Все материалы
Бывший СССР
Шариат в движении
Они боролись с узбекскими властями и спецназом США. Их цель — исламское государство
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Транзит из Поднебесной
Прибалтийские соседи России пытаются разбогатеть на мощи Китая. Получится ли?
Украинский депутат получил госнаграду в Эстонии
Порошенко назвал условия повторения венесуэльского сценария на Украине
Порошенко запутался в датах во время выдвижения в президенты
Белорусы опровергли дерусификацию телевидения
Все материалы
Экономика
Выстрел в ногу
Они надеялись, что при Трампе американцы кинутся скупать оружие. Теперь их бизнес в упадке
Авиакомпании в США начали наказывать клиентов за оскорбления и спам в соцсетях
«Газпром» решил бойкотировать российские законы
Банковскую тайну россиян решили приоткрыть
Порошенко похвастался освобождением от газовой иглы России
«Северный поток-2» назвали главным провалом Украины
Германия заступилась за Россию перед Европой
Все материалы
Силовые структуры
«Плохо помню, где был днем. Надо освежить память»
Он ловко выкрал из Третьяковки картину на миллион долларов. Но допустил ошибку и попался
В Третьяковке украли картину на глазах у посетителей
Дерзкий вор сорвал со стены пейзаж Куинджи, вышел на улицу и скрылся
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Насте Рыбке запретили трогать Дерипаску
Пятеро охранников из Дагестана избили покупателя в столичном магазине
У похитителя картины Куинджи из Третьяковки нашлись сообщники
Полицейский украл у задержанного 3,5 килограмма спрятанного золота
Все материалы
Наука и техника
Жертвы блокады Ленинграда, 1943 год «Мы никогда не узнаем истинное число жертв»
Почему советская власть пыталась забыть о блокаде Ленинграда
Улетело в дыру
Пентагон потратил миллионы на телепорты и поиск инопланетян. Но ничего не нашел
На прогиб
Xiaomi, Samsung, Motorola и даже Apple. Кто и зачем пытается сделать гнущийся телефон
В США описали будущее российского «Охотника»
Создатель супероружия России признал ракетные успехи Украины
Военные траты США объяснили дешевизной русского солдата
Российские вулканы оказались угрозой для Земли
Все материалы
Спорт
Хуже нокаута
Он был последним, кто победил Мэйуэзера. Но это не принесло ему ни денег, ни славы
«Спартак» обыграл «Локомотив» и завоевал Фонбет Кубок Матч Премьер
Нурмагомедова и Макгрегора наказали за массовую драку после боя на UFC 229
UFC отчитался о рекордах боя Нурмагомедова против Макгрегора
Федор Емельяненко и Райан БэйдерФедорино горе
Американец уложил Емельяненко первым же ударом. Бой продлился 34 секунды
Тренер спас хоккеисту жизнь
Затравленному Логинову предрекли победы над лучшими биатлонистами мира
Все материалы
Культура
Группа Metallica«Раз Россия во всем виновата — значит нужно сюда ехать»
Как устроен русский шоу-бизнес, кому он приносит миллионы и сколько платят мировым звездам
Средневековые страсти
Разбой, смерть и однополая любовь: что почитать в конце месяца
«Она была намного круче, чем вы предполагали»
Почему мужчины проиграли Клеопатре и Агате Кристи
Выделенные на концерт Пугачевой десятки миллионов посчитали откатом
Режиссер фильма о педофилии Майкла Джексона прокомментировал нападки семьи певца
Рэпера Птаху взяли в совет по культуре при Госдуме
Фанаты «Игры престолов» выбрали жениха для Сансы Старк
Все материалы
Интернет и СМИ
Борьба без конца
Он увидел, что делает с людьми война. И показал ее самое страшное лицо
На Самбурскую подали в суд
Дыра в приложении позволила программисту выручить сотню бесплатных бургеров
Хлеб всему голова
Этот журнал должны были читать колхозники. Он сделал советского человека умнее
Другая жизнь
Успешные журналисты отказываются от славы и денег. И становятся только счастливее
Сервисы Google перестали работать по всему миру
Родители признали способность детей обходить блокировки на порносайтах
Все материалы
Ценности
Кошерная роскошь
Миллиарды шекелей, продажа органов и коррупция. Скандальная жизнь раввинов США и Израиля
Плохие девчонки
Эти женские банды терроризировали улицы Японии. Теперь им посвящают кино и аниме
«Если хотят, могут и стриптизеров позвать»
Женщины Ближнего Востока нашли место, где могут безнаказанно уходить в отрыв
Голливудская актриса появилась на красной дорожке в неподобающем виде
Знаменитости массово полюбили БДСМ-аксессуар
Наряд жены Макрона в египетском храме удивил публику
Российский бренд решил нажиться на украденной картине Куинджи
Все материалы
Путешествия
Смотрят свысока
Как выглядят удивительные уголки мира, снятые с дронов
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Будто спускаешься в преисподнюю»
Битое стекло, роскошь и грязь. Чем живет Париж во время протестов
Туристка надула пограничников и отправилась в круиз с чужим паспортом
Стюардесса умерла во время длительного перелета
Россиянин избил стюардессу по пути в Турцию
Израильтяне решили нажиться на туристах
Все материалы
Из жизни
«В американках удивительное — любовь к своим формам»
История россиянки о жизни в США
История дружбы мальчика и медведя-спасителя смутила зоологов
Американка забыла 40 лет жизни и вернулась в 1980 год
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
«Первые пару дней я только ползал»
Ради больших денег азартные игроки рискуют жизнью и рассудком. Победа того стоит
Выпавшая из старого стула пачка денег рассорила евреев
Убранного с берега разлагающегося кита принесло обратно
Все материалы
«Бэха Семерка»
Как росли ноздри BMW седьмой серии — эволюция флагманского седана баварской марки
Очень широкие и очень горячие хэтчбеки
Легендарные раллийные кит-кары девяностых, которые могли опередить машину WRC
Ралли в стране инков
Взгляд на Перу и «Дакар» изнутри
От океана до океана за 29 часов
Как нелегально пересечь США со средней скоростью 161 км/ч и не сесть в тюрьму
Компания Renault раскрыла новый Clio
Mercedes-Benz построит «неубиваемый» автомобиль
Mitsubishi покажет в Женеве электрический внедорожник
Все материалы
Дом
Всех подвесят
Необычный транспорт навсегда изменит мегаполисы. Пробки останутся в прошлом
Это низко
Где купить самые дешевые квартиры в Москве
«Наша квартира стала клеткой»
Семья попала в неволю к квартирным рейдерам. Полиция не смогла помочь
Глобальные вложения в недвижимость достигли рекордного уровня
Российские города стали вдвое выше
В Москве наметился дефицит дешевого жилья
Россиянам пообещали годовой отдых от ипотеки
Все материалы