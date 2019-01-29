Браудер назвал три способа борьбы с российскими «грязными деньгами»

Основатель британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер предложил Евросоюзу три способа борьбы с российскими «грязными деньгами». Об этом он рассказал на заседании ​специального комитета Европарламента по расследованию финансовых преступлений и уклонению от уплаты налогов. Трансляция велась на сайте законодательного органа.

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Первый совет — создать централизованную структуру, которая бы собирала информацию о счетах в европейских банках. С ее помощью, отметил инвестор, правоохранительным органам было бы проще выявлять нарушения и проводить расследования.

Вторая мера — продлить срок давности финансовых преступлений по меньшей мере до десяти лет. По словам Браудера, отсчет следует вести не с момента совершения противоправных действий, а со дня их обнаружения. К примеру, Дания, подчеркнул финансист, не смогла расследовать преступления в рамках «дела Магнитского» из-за небольшого — всего пять лет — срока давности преступлений.

Третье предложение — доказывать законность происхождения денег или собственности должен сам обвиняемый, а не следствие. Браудер пояснил, что так уже делают в Нидерландах, что упрощает и ускоряет работу правоохранительных органов.

Инвестор заявил, что продолжит бороться с «грязными деньгами» из России, а также за справедливость после смерти Сергея Магнитского.

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В июле эстонская прокуратура начала расследование по запросу Браудера. Он обвинил эстонский Danske Bank в отмывании российских денег. Надзорный орган выяснил, что 26 работников банка создали преступную группировку для этих целей, через них прошло около 13 миллиардов долларов сомнительного происхождения.

Магнитского арестовали в 2008 году, в 2009-м он умер в московском СИЗО «Матросская Тишина». После этого США приняли «закон Магнитского», который подразумевает санкции для россиян, предположительно, причастных к смерти юриста и нарушению прав человека.

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