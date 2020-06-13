Официальный Захарова описала поведение российских дипломатов во время накаленных переговоров. Об этом она рассказала в интервью журналисту Сергею Минаеву, которое опубликовано в Instagram.

По словам Захаровой, иногда переговоры бывают очень жесткими. «Ты сидишь с замиранием сердца — вот сейчас все взорвется от эмоций. Это эмоции по накалу риторики, по накалу аргументации, когда аргумент за аргументом», — поделилась она.

При этом российские дипломаты с таких переговоров никогда не уходили, хлопнув дверью. «Бывают демарши, но у нас такого я ни разу не видела», — отметила представитель МИД.

Ранее Мария Захарова получила высший дипломатический ранг — чрезвычайного и полномочного посла.

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