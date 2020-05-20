Путин наградил Захарову и Небензю орденами Почета

Президент России Владимир Путин наградил директора департамента информации и печати МИД, а также официального представителя ведомства Марию Захарову и постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке Василия Небензю орденами Почета. Об этом сообщает ТАСС.

Президент также подписал указ о вручении государственной награды послу по особым поручениям МИД России Андрею Аветисяну. Ордена Почета полагаются за «большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу». Такие же ордена получили народные артисты России Борис Щербаков и кинооператор-постановщик Владимир Климов, а также гендиректор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.

Также сообщается, что за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность награжден Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет. Его удостоили ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

В начале мая сообщалось, что Путин наградил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Северокорейский лидер был награжден за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории республики советских граждан, а также проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!