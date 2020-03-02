Песков объяснил награждение пять лет не вносившего законы чеченского сенатора

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не судить об активности законотворческой деятельности сенаторов по числу внесенных законопроектов. Таким образом он прокомментировал награждение медалью сенатора Сулеймана Геремеева, который не вносил законопроекты пять лет, сообщает «Интерфакс».

«Количество законотворческих инициатив вряд ли может быть окончательным критерием, потому что любой сенатор может принимать активное участие в разработке тех или иных инициатив, которые в дальнейшем инициируются другими сенаторами», — сказал Песков.

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На прошлой неделе президент России Владимир Путин наградил чеченского сенатора Сулеймана Геремеева медалью за активную законотворческую деятельность. Согласно думской базе законопроектов, Геремеев за более 10 лет был автором и соавтором семи инициатив, однако ни одна из них не прошла первого чтения.

Последняя инициатива датирована 2014 годом, она была направлена на расширение понятия «экстремистская деятельность» с целью противодействия реабилитации нацизма. Помимо него в соавторах значатся более 30 человек.

Сулейман Геремеев впервые стал сенатором в 2009 году. Комментируя это назначение, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о его опыте и принципиальности. Ранее Геремеев занимал пост помощника Кадырова.

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