23-летний племянник Кадырова стал министром спорта Чечни

Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова Хамзат Кадыров возглавил министерство спорта республики. Об этом руководитель республики написал на своей странице «ВКонтакте».

До этого 23-летний россиянин занимал должность главы Курчалоевского района. «Он проявил прекрасные управленческие способности. Уверен, что справится со своими обязанностями и в новой должности. Хамзат ведет активный образ жизни, внимательно следит за ситуацией в спорте, прекрасно осведомлен о положении дел в федерациях, имеет четкое понимание проблем и перспектив развития», — отметил Рамзан Кадыров.

11 февраля двоюродный брат руководителя Чечни, глава Шалинского района Турпалали Ибрагимов сообщил, что Хамзат Кадыров был назначен главой Совета безопасности республики.

В октябре 2019-го в Чечне произошел скандал с участием бывшего мэра столицы Чечни, племянником главы российского субъекта Исламом Кадыровым. В полицию передали видеозаписи, на которых чиновник бил электрошокером задержанных якобы за мошенничество жителей города и заламывал руки неплательщикам за коммунальные услуги.

Хамзат Кадыров — сын умершего в 2004 году старшего брата главы Чечни Зелимхана. В апреле 2018 года Рамзан Кадыров рассказал, что «любит племянника больше родных детей».

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