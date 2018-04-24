Кадыров назвал своего любимца среди родных

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что любит племянника больше родных детей. Его слова во вторник, 24 апреля, приводит РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

«Мои дети родились сейчас, а его я знаю 20 с лишним лет и я его больше люблю. Он уже сегодня рядом со мной встал и он уже единомышленник, мой друг, брат, товарищ. А я еще не знаю, что получится из моих детей. И я воспитываю, я создаю лучшие условия для своего племянника, чем для своих детей», — сказал он.

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8 апреля, по информации издания «Кавказский узел», 21-летний племянник главы Чечни Хамзат Кадыров, сын его умершего в 2004 году старшего брата Зелимхана, был назначен заместителем главы администрации Курчалоевского района республики.

В 2007 году семья чеченского лидера усыновила трех мальчиков-сирот, которые находились в детском приюте. Всего в семье Рамзана Кадырова и его супруги Медни Мусаевны воспитываются 12 детей.

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