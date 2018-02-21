Дети Кадырова ответили бросившему им вызов школьнику

Чечня Сегодня / YouTube

Сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмад и Адам ответили на вызов казахстанского школьника Абая Тажибая. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Юные бойцы опубликовали соответствующее видео. В нем Ахмад Кадыров отказывается от поединка, сославшись на разные весовые категории, и предлагает школьнику из Казахстана дружбу.

«Абай — ты настоящий мужчина. Продолжай в таком же духе. Если судьба нас сведет, встретимся у клетки, а в жизни будем братьями. Приезжай в республику, мы всегда рады гостям», — говорит 12-летний Ахмад.

Абай Тажибай ранее в своем видео обратился к сыновьям Кадырова и бросил им вызов. 10-летний мальчик переключился с кикбоксинга на бои смешанного стиля (MMA) после того, как увидел поединки с участием Ахмада и Адама.

В октябре 2016 года в Чечне прошли показательные бои среди детей по правилам MMA с участием сыновей Кадырова. Поединки транслировались по телевидению, из-за чего развернулась общественная дискуссия. Одним из главных противников детских боев стал боец ММА, президент Союза ММА России Федор Емельяненко.

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