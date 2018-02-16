Казахский школьник вызвал на бой сыновей Кадырова

10-летний Абай Тажибай, занимающийся кикбоксингом в Алмате, записал видео, в котором вызвал на бой сыновей президента Чеченской республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

«Кикбоксингом он занимается с восьми лет, еще когда мы жили в Астане. Тогда он стал чемпионом среди сверстников и через два года тоже стал чемпионом города среди десятилетних. Год назад прошли бои в лиге клуба "Ахмат", когда дети Кадырова взяли единственный профессиональный пояс ММА для 10-летних, Абай загорелся целью вызвать их на поединок. Мы ему тогда не разрешили, потому что у него нет навыков борьбы. Он вплотную занялся борьбой и теперь готов», — рассказал отец мальчика Алмат Тажибай.

В октябре 2016 года в Чечне состоялись показательные бои среди детей по правилам смешанных единоборств (MMA). В поединках участвовали дети Кадырова. Старшему сыну Ахмату удалось нокаутировать соперника. Двое других сыновей также одержали победы. Федор Емельяненко выступил с осуждением проведения подобных боев, подчеркнув, что детям до 12 лет запрещено выступать по правилам MMA.

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