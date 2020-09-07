Сербия поставила точку в скандале с постом Захаровой о стульях

Сербия ставит точку в скандале, возникшем из-за поста представителя МИД России Марии Захаровой, где она высмеяла переговоры сербского лидера Александра Вучича и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Глава сербского МИД Ивица Дадич подчеркнул, что ситуация исчерпана и не оставит последствий в отношениях двух стран. Отмечается, что решающую роль в урегулировании ситуации сыграл глава МИД России Сергей Лавров. В Белграде также заверили, что подписанные в Вашингтоне соглашения не нанесут урона отношениям с Москвой и Пекином.

Ранее сообщалось, что Сербия вызвала посла России Александра Боцан-Харченко для «устного разъяснения».

Поводом для комментария Захаровой стало фото, на котором видно, что Вучич отодвинул свой стул на значительное расстояние от собеседника. «Если Вас позвали в БД [Белый дом], а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте», — написала дипломат, сопроводив сообщение кадром из фильма «Основной инстинкт».

Вучич назвал примитивной такую оценку своей встречи с Трампом. «Не ценят, что Сербия — военно нейтральная страна и не собирается вступать в НАТО, единственная страна, которая покупает газ и оружие у них, я не буду объяснять чужой примитивизм», — отметил президент Сербии. Захарова после этого извинилась.

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